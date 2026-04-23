A Malnate si tiene un incontro dedicato alla Força Expedicionária Brasileira, con focus sul ruolo di circa 25.000 soldati brasiliani durante la Seconda guerra mondiale. L’appuntamento ripercorre le azioni di questi militari che parteciparono alla liberazione del Paese, sottolineando il loro contributo storico. L’evento mira a ricordare il coraggio e l’impegno di quelle truppe in un momento cruciale della storia.

? Cosa sapere Malnate ospita incontro sulla Força Expedicionária Brasileira e il contributo dei 25.000 soldati.. Il riconoscimento al professor Giuliano Tessera preserva la memoria dei combattenti in Italia.. Mercoledì 15 aprile, la Sala Consiliare di Malnate ha ospitato un incontro fondamentale sulla Força Expedicionária Brasileira, mettendo in luce il sacrificio dei 25.000 soldati brasiliani che tra il 1944 e il 1945 combatterono per la liberazione dell’Italia. L’evento, intitolato Samba, Fucile, Umanità, ha permesso alla comunità locale di approfondire una pagina storica spesso trascurata dai programmi scolastici tradizionali, in vista delle imminenti celebrazioni del 25 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile in Italia: il coraggio dei soldati che liberarono il Paese

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