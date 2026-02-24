U2 esce il documentario ‘Yours Eternally’ | il coraggio dei soldati ucraini nell’anniversario della guerra

Il documentario ‘Yours Eternally’ esce per celebrare il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, un evento che ha portato a una forte mobilitazione dei soldati ucraini. La produzione, di circa cinque minuti, mostra immagini di combattimenti e testimonianze sul campo. La scelta di pubblicarlo coincide con il rilascio del nuovo brano ‘Days of Ash’ degli U2, tratto dall’EP uscito di recente. Il filmato rivela il coraggio di chi difende il proprio paese in momenti difficili.

In occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, martedì 24 febbraio il brano tratto dall'Ep degli U2, 'Days of Ash' uscito la scorsa settimana, 'Yours Eternally', arriva ora accompagnato da un documentario di 4 minuti e mezzo diretto dal regista e direttore della fotografia ucraino Ilya Mikhaylus e prodotto da Pyotr Verzilov. Girato nel dicembre 2025, mentre Mikhaylus e la sua troupe erano di stanza a fianco dei 40mila soldati del Corpo di Khartiya, il film cattura la straordinaria vita quotidiana di Alina e dei suoi commilitoni del Corpo di Khartiya che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv.

I soldati russi uccisi, feriti e dispersi in 4 anni di guerra sono il doppio di quelli ucrainiNegli ultimi quattro anni, il numero di soldati russi uccisi, feriti o dispersi supera di gran lunga quello degli ucraini.

