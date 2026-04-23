Brandwatch amplia la copertura dati nella regione APAC per rafforzare le analisi globali a disposizione degli operatori di marketing

Brandwatch ha annunciato l’ampliamento della copertura dei dati nella regione Asia-Pacifico, offrendo agli operatori di marketing un accesso più ampio alle piattaforme principali dell’area. Questa modifica mira a migliorare le analisi e le informazioni disponibili, consentendo alle aziende di monitorare meglio le tendenze e i contenuti locali. La novità riguarda l’integrazione di nuove fonti di dati provenienti dai mercati dell’Asia-Pacifico, con l’obiettivo di fornire un quadro più completo delle conversazioni online.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il nuovo accesso alle principali piattaforme dell’area APAC consente alle imprese globali di comprendere un pubblico mondale frammentato e di agire con maggiore sicurezza BRIGHTON, Regno Unito, 23 aprile 2026 PRNewswire — Brandwatch, azienda Cision e leader mondiale nella social e media intelligence, ha annunciato oggi l’ampliamento della copertura dati per le principali piattaforme dell’area Asia-Pacifico, aiutando le imprese mondiali ad affrontare una sfida crescente: il divario tra l’accesso ai dati e la reale comprensione del pubblico. Nonostante volumi di dati senza precedenti, un recente studio di Brandwatch ha rilevato che solo il 25% dei professionisti del marketing conosce davvero il proprio pubblico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Brandwatch amplia la copertura dati nella regione APAC per rafforzare le analisi globali a disposizione degli operatori di marketing Notizie correlate La Fials: "Ci sono 5 mila operatori dei pronto soccorso in attesa degli incentivi, la Regione emani subito le direttive"Cinquemila operatori sanitari in attesa di una indennità, una misura che dovrà riconoscere la “peculiare e gravosa attività svolta dai dirigenti... Leggi anche: Indennità di pronto soccorso degli operatori sanitari, dalla Regione ok alla verifica delle somme stanziate Contenuti di approfondimento Brandwatch amplia la copertura dati nella regione APAC per rafforzare le analisi globali a disposizione degli operatori di marketingIl nuovo accesso alle principali piattaforme dell'area APAC consente alle imprese globali di comprendere un pubblico mondale frammentato e di agire con maggiore sicurezza ... adnkronos.com Brandwatch rafforza la leadership nel settore IA grazie a dati più approfonditi e una copertura delle informazioni più ampiaVarie funzionalità innovative consentono ai team marketing di trasformare le informazioni in azioni – più velocemente e con maggiore sicurezza. CHICAGO, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, un ... adnkronos.com