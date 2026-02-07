La Fials | Ci sono 5 mila operatori dei pronto soccorso in attesa degli incentivi la Regione emani subito le direttive

La Fials denuncia che circa 5 mila operatori dei pronto soccorso sono ancora in attesa di ricevere gli incentivi promessi. La regione deve emanare subito le direttive per riconoscere questa indennità, che riguarda medici, professionisti e operatori impegnati in turni pesanti e spesso sotto pressione. La situazione rimane aperta e le proteste non si placano.

Cinquemila operatori sanitari in attesa di una indennità, una misura che dovrà riconoscere la “peculiare e gravosa attività svolta dai dirigenti medici, dai professionisti della salute, dagli operatori socio-sanitari, assegnati ai servizi di pronto soccorso”. Lo comunica la Fials Sicilia che chiede al presidente della Regione e all’assessore alla Salute di avviare l’iter e di emanare le direttive regionali per l’applicazione della norma di Bilancio. La Fials chiarisce che “i servizi di pronto soccorso della Regione Siciliana versano da tempo in condizioni di grave sofferenza organizzativa e strutturale, con carichi di lavoro elevatissimi, carenze croniche di personale, crescente esposizione a rischio clinico e aggressioni, nonché un progressivo fenomeno di abbandono dei servizi di emergenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Pronto Soccorso Operatori Al Pronto soccorso per un tumore ma non ci sono letti: dopo otto ore di attesa crolla a terra Un paziente con un tumore al colon, che causa forti dolori e impedisce di stare seduto, si è accasciato a terra dopo otto ore di attesa in pronto soccorso senza disponibilità di letti. Liquidata dalla Regione l'indennità agli operatori di pronto soccorso, Fp Cgil: "Estremo ritardo, è un diritto" La Regione ha finalmente liquidato le indennità agli operatori di pronto soccorso, una rivendicazione portata avanti dalla Fp Cgil Abruzzo-Molise. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pronto Soccorso Operatori Argomenti discussi: La Fials: Ci sono 5 mila operatori dei pronto soccorso in attesa degli incentivi, la Regione emani subito le direttive; Sanità in carcere, Ausl e direzione smentiscono Fials: Operatori tutelati e protocolli rispettati; OSPEDALI DI COMUNITÀ A RISCHIO, L’ALLARME FIALS; Sanità, ultimatum della Fials: Ospedali di Comunità senza personale. Carenza di personale. Fials: Le graduatorie ci sono, ma mancano le risorse dalla RegioneNonostante lo sblocco da parte del Governo, le Aziende avrebbero infatti programmato per il 2019 la riduzione dell’1% sulla spesa del personale. Chiediamo all'Assessore Riccardo Riccardi di ... quotidianosanita.it La Fials: «La Regione ci convochi nei tavoli di confronto, esclusione inaccettabile»«La Fials Sardegna rileva, con rammarico e forte preoccupazione, l’ennesima mancata convocazione ai tavoli di confronto istituzionale promossi dalla Regione su tematiche di rilevante importanza per il ... unionesarda.it Articolo pubblicato oggi su IL PICCOLO a pag. 22, nel quale sono riportate anche le dichiarazioni della FIALS. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.