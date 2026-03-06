Griezmann Orlando City gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid | c’è un doppio piano

Orlando City ha avviato negoziati con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Antoine Griezmann. I contatti tra le parti sono frequenti e si parla di un doppio piano per il suo acquisto. La società statunitense mostra interesse concreto nel portare il francese in MLS, mentre l’Atletico Madrid valuta le proposte ricevute. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

L'America può aspettare: Griezmann ha deciso di finire la stagione all'AtleticoSecondo quanto riportato da ESPN, Antoine Griezmann avrebbe deciso di rinviare il trasferimento all'Orlando City al termine della stagione. L'attaccante. tuttomercatoweb.com

Atlético Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere Antoine Griezmann, ma non sono d'accordo su quandoAntoine Griezmann, leggenda dell'Atlético de Madrid e miglior marcatore di tutti i tempi del club, potrebbe presto salutare il club bianco-rosso. Ma quanto manca? Questa settimana è stato riportato ch ... gamereactor.it

