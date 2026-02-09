McKennie Atletico Madrid | i Colchoneros tentano il colpo grosso potrebbero strapparlo a zero alla Juve! Tutte le novità

L’Atletico Madrid sta facendo pressing su Weston McKennie, che a giugno scade il suo contratto con la Juventus. I Colchoneros vogliono prenderlo a parametro zero e stanno lavorando per convincerlo a scegliere Madrid. La Juve, nel frattempo, cerca di blindarlo e trattiene il giocatore, che potrebbe comunque cambiare maglia senza che la società bianconera riceva un euro. È una corsa contro il tempo, mentre il Napoli e altri club osservano la situazione.

McKennie Atletico Madrid, Schira svela l’interesse dei Colchoneros: il centrocampista in scadenza è nella lista di Simeone, la Juve prova a blindarlo. Il gol segnato contro la Lazio ha ribadito, se ancora ce ne fosse bisogno, l’importanza tattica e il peso specifico di  Weston McKennie  nello scacchiere di  Luciano Spalletti. Tuttavia, mentre il texano esulta sotto la curva dell’ Allianz Stadium, nubi minacciose si addensano sul suo futuro contrattuale. Il vincolo che lega il centrocampista alla  Juventus  scadrà infatti al termine della stagione attuale, giugno 2026, trasformandolo in un’occasione di mercato ghiotta per le big europee che fiutano il colpo a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

