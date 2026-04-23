A Brancaccio, i carabinieri hanno sequestrato un arsenale che era stato rubato, interrompendo così un piano di vendetta tra due persone. L'intervento è avvenuto dopo che si sono verificati sospetti riguardo a un possibile uso delle armi in azioni criminali. Le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato diverse armi da fuoco e munizioni all’interno di un deposito nella zona. Nessuno è stato arrestato al momento.

? Cosa sapere Carabinieri sequestrano arsenale a Brancaccio dopo piani di vendetta tra Filippone e Vinci.. L'operazione del 7 maggio sventa il massacro scatenato da una rissa in vicolo Chiazzese.. I carabinieri hanno sventato un imminente massacro a Brancaccio dopo aver intercettato piani di vendetta armata tra le famiglie Filippone e Vinci, scatenati da una rissa avvenuta il primo maggio 2025 in vicolo Chiazzese. L’operazione, culminata il 7 maggio 2025 con la perquisizione di diverse abitazioni, ha permesso di sottrarre alla strada un arsenale pericoloso composto da un fucile a pompa calibro 12, una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 32, una 357 magnum, munizioni e diversi strumenti impropri come mazze ferrate, martelli, mazzuoli e picconi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brancaccio, sventato il massacro: sequestrato l’arsenale rubato

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