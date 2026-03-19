Un tentativo di assalto a un portavalori è stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato 14 persone. Durante l’operazione si è verificata una sparatoria in cui un agente è rimasto ferito. Nel covo dei sospetti sono stati trovati un arsenale di armi e munizioni. La vicenda si è svolta in provincia di Modena il 19 marzo 2026.

Modena, 19 marzo 2026 – Di lì a poco avrebbero messo a ferro e fuoco l’autostrada, generando il caos ma, soprattutto, mettendo a rischio la vita di tantissime persone. Tutto questo è stato evitato grazie ad una brillante operazione condotta dalle squadre Mobili di Modena – diretta da Mario Paternoster – e Chieti, dai colleghi del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato (uno dei quali rimasto leggermente ferito in un conflitto a fuoco), con il supporto operativo dei reparti speciali dei Nocs e di un elicottero, che ieri pomeriggio hanno arrestato una banda di pericolosi rapinatori: ben 14 persone. La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'autostrada del Sole fra Bologna e Modena, 18 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sventato l’assalto a un portavalori, sparatoria e agente ferito: 14 arresti. Nel covo un vero arsenale

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