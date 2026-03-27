torre annunziata sequestrato arsenale da guerra in auto

A Torre Annunziata è stato sequestrato un arsenale da guerra nascosto all’interno di un’auto fermata dalle forze dell’ordine. Durante i controlli, sono stati trovati diversi ordigni e materiali esplosivi, portando al sequestro dell’intera dotazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività criminali nella zona, senza che siano stati ancora resi noti dettagli sugli eventuali soggetti coinvolti.

Torre Annunziata, fermata un’utilitaria con un arsenale da guerra: il sequestro che conferma la presenza di canali criminali attivi. Il sequestro avvenuto a Torre Annunziata durante un controllo dei Carabinieri riporta al centro dell’attenzione un tema che da anni attraversa l’area vesuviana: la circolazione di armi da guerra nei circuiti criminali. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un tassello che si inserisce in un quadro più ampio fatto di traffici, depositi diffusi e disponibilità crescente di armamenti pesanti. Poco prima di mezzanotte, in via Andolfi, i militari hanno fermato una Fiat Panda con a bordo un 42enne napoletano, sottoposto alla libertà vigilata, e una 39enne di Giugliano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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