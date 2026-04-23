Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Tuttosport' in cui ha condiviso un dettaglio sulla trattativa per l’arrivo di Shevchenko in rossonero. Braida ha spiegato che Galliani non era convinto dell’acquisto, mentre lui credeva nel giocatore. La decisione finale si è basata sull’istinto, che ha prevalso sui numeri e sulle valutazioni ufficiali.

Nel calcio di oggi i numeri contano tantissimo, soprattutto quando si va a prendere un giocatore durante il calciomercato. Ma certe sensazioni non possono essere trasmesse attraverso delle fredde cifre. Lo spiega l'ex dirigente del Milan e Barcellona Ariedo Braida, intervistato in esclusiva da 'Tuttosport' in occasione del suo 80° compleanno. Parlando del tema numeri e algoritmi, l'attuale Vicepresidente del Ravenna ha raccontato come i dati non siano tutto: conta tanto anche il percepito, l'intuito. Insomma, l'aspetto umano: «La tecnologia la utilizzano tutti, ma non fa felice nessuno. Servono i sentimenti quando prendi una decisione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida e il ‘no’ di Galliani a Shevchenko: “Non era convinto, io sì”. Ecco come l’istinto ha battuto i numeri

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