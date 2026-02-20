Braida ricorda | Ecco come ho conosciuto Galliani Berlusconi? Rimasi folgorato dalla sua visione

Ariedo Braida ricorda il momento in cui ha incontrato Galliani e ha deciso di lavorare con lui. La sua testimonianza arriva in occasione dell’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Berlusconi. Braida rivela come il rapporto con Galliani sia nato da una proposta fatta in un incontro a Milano, mentre sottolinea anche il primo impatto con Berlusconi, colpito dalla sua visione imprenditoriale. Ora, riflette sui primi passi nel mondo del calcio.

A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine più iconiche della storia rossonera. A raccontare quell'epoca irripetibile è Ariedo Braida, dirigente del Milan dei grandi trionfi, che in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha ripercorso quegli anni straordinari. Di seguito le dichiarazioni sul come è avvenuta la conoscenza con Adriano Galliani e il giorno del primo incontro che ebbe con Silvio Berlusconi. Su come ha conosciuto Galliani: "Ai tempi del Monza. Ero il centravanti della squadra ma, al contrario dei miei colleghi che si dilettavano in infinite partite a carte, la sera preferivo andare a cena con i dirigenti.