Galliani difende Allegri, dicendo che ha sempre fatto grandi risultati sia con il Milan che con la Juventus. A suo avviso, senza di lui i rossoneri avrebbero avuto più difficoltà. La sua fiducia nel tecnico è forte e non sembra intenzionato a cambiare idea.

Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero.» Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero…»

Approfondimenti su Galliani Allegri

Adriano Galliani ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando come le sue qualità siano state evidenti fin dai tempi del Cagliari e come abbiano contribuito alla sua crescita come allenatore di livello.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ADANI LODA ALLEGRI, TRE VITTORIE DI FILA! UDINESE MILAN 0-3 #modric #milan #adani #news #perte

Ultime notizie su Galliani Allegri

MN - Galliani: Se non ci fosse stato Allegri quest'anno il Milan avrebbe punti in meno e non in piùAdriano Galliani, alla presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, su Allegri e la situazione attuale del Milan. Queste le parole dell'ex AD rossonero ... milannews.it

Galliani esalta Allegri: è l'uomo giusto per guidare un top clubLe dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista concessa a Tuttosport. L’ex dirigente ha voluto rimarcare il suo intuito nel riconoscere le qualità di Allegri già ai tempi del Cagliari, ... it.blastingnews.com

Quell'offerta del Manchester City di 120 milioni che aveva convinto Adriano Galliani non convinse il brasiliano che alla fine decise di continuare l'avventura in rossonero - facebook.com facebook