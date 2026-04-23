BPER via libera al bilancio 2025 | è il primo dopo la fusione con Banca Popolare di Sondrio

L’assemblea degli azionisti di BPER Banca ha approvato il bilancio 2025, il primo dopo la fusione con Banca Popolare di Sondrio, diventata effettiva pochi giorni fa. Si tratta del primo bilancio dopo l’unione tra le due banche, che ha portato alla creazione di una nuova entità. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’assemblea, che si è svolta nelle ultime ore.

L’assemblea degli azionisti di BPER Banca ha approvato il bilancio 2025, il primo dopo la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio divenuta efficace nei giorni scorsi. Un passaggio che segna di fatto l’avvio della nuova fase del gruppo allargato, con numeri che confermano una.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Via libera alla fusione: BPER incorporerà Banca Popolare di SondrioLe assemblee dei soci riunite a Milano approvano il progetto: rapporto di cambio fissato a 1,45 azioni BPER per ogni azione della banca valtellinese. Banca Popolare di Sondrio è diventata BperÈ operativa da lunedì 20 aprile l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bper-Popolare di Sondrio, accordo sull’integrazione: Più tutele e attenzione a lavoratori e famiglie; BPER porta a casa Pop Sondrio, i numeri del nuovo gruppo; Bper, via libera dai sindacati su PopSondrio: previsti aumenti per i contributi del personale; Titoli sotto la lente a Piazza Affari - Campari e Nexi. BPER porta a casa Pop Sondrio, i numeri del nuovo gruppoDodici mesi dopo il lancio dell'Opas, Banca Popolare di Sondrio entra definitivamente nella galassia BPER. Con cinque acquisizioni in meno di un decennio, l'istituto modenese si conferma così uno dei ... msn.com Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER: completata l'integrazioneDa oggi è operativa l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con il ... teleborsa.it (). La banda dei bancomat colpisce ancora: nel mirino la banca popolare di Bari. #marigliano #assalto #banca #esplosioni #primativvu - facebook.com facebook Banca Popolare di Sondrio in BPER: completata l’integrazione, nasce la Direzione Lombardia Nord x.com