Via libera alla fusione | BPER incorporerà Banca Popolare di Sondrio

Le assemblee straordinarie di BPER Banca e della Banca Popolare di Sondrio si sono svolte oggi a Milano e hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione dell’istituto valtellinese nel gruppo BPER. La decisione riguarda le due banche e la fusione è stata confermata tramite il voto dei soci. La procedura di integrazione sarà ora avviata ufficialmente.

Le assemblee dei soci riunite a Milano approvano il progetto: rapporto di cambio fissato a 1,45 azioni BPER per ogni azione della banca valtellinese. Operazioni concluse il 20 aprile Le assemblee straordinarie dei soci di BPER Banca e della Banca Popolare di Sondrio, riunite oggi, giovedì 12 marzo 2026, a Milano, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione dell’istituto valtellinese nel gruppo BPER. Il via libera riguarda anche il rapporto di cambio e le modifiche statutarie necessarie per completare l’operazione entro la data prefissata del 20 aprile prossimo. In base a quanto stabilito, il concambio sarà fissato in 1,45 azioni ordinarie di BPER per ogni azione ordinaria della Banca Popolare di Sondrio, con titoli aventi godimento regolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Fitch conferma il BBB: Popolare di Sondrio verso BPERL’agenzia di valutazione del rischio Fitch ha confermato i rating della Popolare di Sondrio, mantenendo il livello investment grade “BBB” con una... Leggi anche: Mps-Mediobanca: via libera alla fusione, concambio fissato a 2,45 azioni Contenuti utili per approfondire Banca Popolare di Temi più discussi: Credem apre una nuova filiale a Sondrio e punta a 1.400 clienti in tre anni; Avio si rafforza negli Usa ed entra tra i top di Borsa; Mps, cosa c'è dietro il benservito a Lovaglio: la corsa al successore e le cinque settimane per cambiare il futuro; Borsa oggi 11 marzo: l'incertezza della guerra in Iran manda i listini in rosso, sale il petrolio. A Milano occhi su Mps e Mediobanca - DIRETTA. BPER Banca e Popolare di Sondrio, OK dei soci alla fusioneL’operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio. soldionline.it Fusione Bper-Bps: arriva il sì delle assembleeLe assemblee degli azionisti di Bper e Banca Popolare di Sondrio hanno approvato oggi, giovedì 12 marzo 2026, il progetto di fusione per incorporazione dell’istituto di credito valtellinesi in quello ... primalavaltellina.it La Provincia Unica TV. . Accordo per il futuro del Golf di Caiolo. Banca Popolare di Sondrio – Gruppo Bper e Crédit Agricole Italia cedono gratuitamente a Valtellina Turismo le loro quote nel Valtellina Golf Club per favorire la valorizzazione turistica e sportiva - facebook.com facebook