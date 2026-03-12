Via libera alla fusione | BPER incorporerà Banca Popolare di Sondrio

Da sondriotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le assemblee straordinarie di BPER Banca e della Banca Popolare di Sondrio si sono svolte oggi a Milano e hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione dell’istituto valtellinese nel gruppo BPER. La decisione riguarda le due banche e la fusione è stata confermata tramite il voto dei soci. La procedura di integrazione sarà ora avviata ufficialmente.

Le assemblee dei soci riunite a Milano approvano il progetto: rapporto di cambio fissato a 1,45 azioni BPER per ogni azione della banca valtellinese. Operazioni concluse il 20 aprile Le assemblee straordinarie dei soci di BPER Banca e della Banca Popolare di Sondrio, riunite oggi, giovedì 12 marzo 2026, a Milano, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione dell’istituto valtellinese nel gruppo BPER. Il via libera riguarda anche il rapporto di cambio e le modifiche statutarie necessarie per completare l’operazione entro la data prefissata del 20 aprile prossimo. In base a quanto stabilito, il concambio sarà fissato in 1,45 azioni ordinarie di BPER per ogni azione ordinaria della Banca Popolare di Sondrio, con titoli aventi godimento regolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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