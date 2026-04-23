Boxe clandestina davanti a scuola | i ragazzi filmano il match

Due studenti delle superiori sono stati protagonisti di un incontro di boxe clandestino davanti a una scuola a Cesena, con alcuni spettatori e supporter presenti sul posto. L'evento non autorizzato è stato filmato dai giovani stessi, che hanno condiviso le immagini. La polizia ha avviato le indagini per identificare i coinvolti e verificare eventuali responsabilità legali.

Boxe fuori da scuola con spettatori e supporter. Protagonisti due studenti delle superiori a Cesena che si fronteggiano in un incontro di boxe, e visto che usano anche le gambe alzandole contro l’avversario, di kickboxing, all’esterno dell’edificio della scuola superiore Versari-Macrelli, nella sede storica, quella vicino allo stadio. Appaiono in un video che sta circolando, ripresi da amici studenti, ma quello che colpisce più ancora dello scontro senza esclusione di colpi dei contendenti è il folto gruppo degli allievi tifosi, da poco usciti da scuola, che assiste, si diverte, tifa e soprattutto riprende lo spettacolo con i telefonini pronti a diffonderlo in rete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boxe clandestina davanti a scuola: i ragazzi filmano il match Notizie correlate Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui socialCesena, 23 aprile 2026 – Due studenti di scuola superiore che si fronteggiano in un incontro di boxe, e visto che usano anche le gambe alzandole... Il video dell'incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuolaUno scontro senza esclusione di colpi davanti all’istituto Macrelli-Versari di Cesena ripreso dal pubblico di studenti con i telefonini e diffuso in... Altri aggiornamenti Si parla di: Boxe clandestina davanti a scuola: i ragazzi filmano il match; Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui social. Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui socialUno scontro senza esclusione di colpi davanti all’istituto Macrelli-Versari ripreso dal pubblico di studenti con i telefonini e diffuso in rete ... msn.com