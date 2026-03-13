uno mattina in famiglia gira ad anghiari

Arezzo, 13 marzo 2026 – Sabato 14 marzo su Rai 1 alle ore 10.10 andrà in onda il servizio dedicato all 'Istituto Comprensivo di Anghiari, nella popolare trasmissione " Uno Mattina in famiglia". Il servizio, che ha visto la partecipazione delle scuole di Anghiari e Monterchi, racconterà il progetto educativo innovativo che caratterizza questa realtà scolastica, un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. L’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi si inserisce in un contesto storico e paesaggistico di grande valore e si propone come un centro di aggregazione culturale e sociale, che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

