Botta all' incrocio fra due auto una finisce nel fosso | uomo soccorso e trasportato in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato all'incrocio tra due veicoli, causando l'intervento dei soccorsi. Uno degli automobilisti è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre l'altro veicolo è finito in un fosso vicino alla strada. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Ancora un incidente stradale in provincia, con un uomo che finisce all'ospedale. È accaduto intorno alle 17.30 nella zona di San Pier Laguna a Faenza. Qui si è verificato uno scontro fra due auto all'incrocio fra via Pana e via Celletta, le cui cause sono al vaglio dei Carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Violenta botta fra auto e moto, giovanissimo centauro 'vola' sull'asfalto: trasportato in elicottero all'ospedale Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eccellenza. Il recupero tra Carcarese e Arenzano non vede vincitori: due reti nel finale e salvezza rimandata per entrambe; La Spes non fa sconti ai cugini e il Rivereel rimane in bilico; CALCIO/ Grieco-gol regala la matematica salvezza alla Puteolana; Serie B, Carrarese-Pescara 1-1 (pt): botta e risposta allo Stadio dei Marmi. Botta di sinistro all'incrocio: gol di Agosti all'Inter U23Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Grido Lautaro: botta all'incrocio per sbloccare Pisa-Inter al 70'L'Inter sblocca la partita a Pisa. Leggerezza in uscita del Pisa, Zielinski recupera palla trovando Pio Esposito che serve Lautaro Martinez nel cuore dell'area di rigore: l'argentino scarica un ... tuttomercatoweb.com Emma magra e in forma splendida. Arriva la domanda: "Ozempic". Il botta e risposta a seguire è feroce https://spettacoli.tiscali.it/photogallery/gallery/Emma-magra-e-in-forma-splendida-Arriva-la-domanda-Ozempic-Il-botta-e-risposta-a-seguire-feroce/218321/ - facebook.com facebook 33' | Holm a botta sicura al volo dal limite dell’area: la palla si stampa sulla traversa Forza ragazzi! #JuveBologna [1-0] x.com