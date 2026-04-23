? Cosa sapere A Botricello il sindaco Puccio e i Carabinieri avviano il quarto anno di Semi di Fiducia.. Il progetto scolastico in via Aldo Moro promuove la legalità tra i bambini del territorio.. Il maresciallo maggiore Davide Lombardo e il sindaco Saverio Simone Puccio hanno incontrato i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Botricello in via Aldo Moro per dare vita al quarto anno del progetto dedicato alla legalità denominato Semi di Fiducia. L’iniziativa, che vede la collaborazione stretta tra l’istituzione scolastica, l’Arma dei Carabinieri, il Comune e la Chiesa locale, si è svolta nel plesso di via Aldo Moro. L’obiettivo dichiarato è quello di trasmettere ai bambini i principi del rispetto reciproco e della convivenza civile attraverso un percorso educativo strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Botricello: nasce Semi di Fiducia, i piccoli insegnano legalità

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