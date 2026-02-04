Carabinieri insegnano legalità alle medie | 200 studenti impegnati nell’aula di Masi

Mercoledì mattina, l’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo ha aperto le sue porte a un evento diverso dal solito. Circa 200 studenti delle medie hanno incontrato i carabinieri, che sono entrati in classe per insegnare loro cosa significa rispettare le regole e vivere in modo responsabile. Nonostante il freddo e la pioggia sottile, i ragazzi sono rimasti attenti e partecipi, ascoltando storie e consigli utili per capire l’importanza della legalità nel quotidiano. È stata una mattinata

**Un'aula speciale, un'esperienza unica: i carabinieri insegnano legalità alle medie di Cavezzo** Mercoledì 4 febbraio 2026, una mattina di freddo e pioggia debole, l'Istituto Comprensivo "Giacomo Masi" di Cavezzo ha vissuto un incontro straordinario. Non era la consueta lezione di matematica o storia, bensì un'iniziativa particolare, portata avanti con grande impegno e attenzione ai temi della cultura della legalità. Un gruppo di circa 200 studenti delle classi prime, seconde e terze ha partecipato a una lezione condotta da due carabinieri della Compagnia di Carpi, in collaborazione con la preside Anna Perretta.

Questa mattina a Cavezzo i Carabinieri sono entrati in classe alle medie

