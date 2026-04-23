Bossoni Brescia art marathon | si corre il 14 marzo 2027
La Bossoni Brescia Art Marathon si terrà domenica 14 marzo 2027, portando in città migliaia di partecipanti da diverse regioni. La corsa, giunta alla sua venticinquesima edizione, coinvolge atleti e appassionati in una manifestazione che si svolge lungo percorsi cittadini. La gara rappresenta un evento consolidato nel calendario locale, con un passato di numerose edizioni che hanno visto la partecipazione di molti runner.
Venticinque edizioni. Una città. Migliaia di storie da raccontare. La Bossoni Brescia Art Marathon torna domenica 14 marzo 2027 per celebrare il suo 25° compleanno e punta a scrivere il suo capitolo più bello. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dal sold out della 24ª edizione, un segnale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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