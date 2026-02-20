La carica dei 100 runner irlandesi alla Bossoni Brescia Art Marathon
La presenza di oltre 100 runner irlandesi alla Bossoni Brescia Art Marathon dimostra la crescita dell’interesse internazionale per questa gara. Partiti da diverse città, gli atleti hanno scelto Brescia per la loro prima partecipazione in Italia, portando con sé un’energia speciale. La corsa si svolge tra le vie storiche della città, attirando anche appassionati locali. La competizione si svolgerà domenica 8 marzo, con tre distanze in programma.
Un club irlandese nato solo due anni fa porterà oltre cento atleti alla Bossoni Brescia Art Marathon del prossimo 8 marzo Un incontro tra culture sportive. Domenica 8 marzo la Bossoni Brescia Art Marathon tornerà ad animare le strade cittadine con le tre distanze competitive di maratona, mezza maratona e 10 km, e sulle strade della città ci sarà anche un po’ di Irlanda. Oltre cento atleti dell’Artane Beaumont Running Club arriveranno da Dublino per correre insieme. Passione corsa L’Artane Beaumont Running Club è stato fondato nel 2024 da quattro amici, Dave Gilloughley, Stephen Gallagher, Matthew Curran e Brian Murray.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Bossoni Brescia Art Marathon: assegnati i campionati italiani paralimpici di mezza maratona
Leggi anche: La Stramilano Sottozero. La carica dei 5mila runnerVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La carica dei 100 mila per la carta d'identità elettronica: Uffici già pieni, il Comune rafforzi il servizio; La carica dei 100 mila per la carta d'identità elettronica: 'Uffici già pieni, il Comune rafforzi il servizio'; La carica delle super ibride: oltre 100 chilometri senza consumare benzina; Quasi 100 mila persone a Treviso per il Carnevale.
Dopo la carica dei 100 mila, per Conte la sfida è la rappresentanza politicaPer Giuseppe Conte la scommessa è vinta. Lo ha dimostrato la carica dei 100 mila di sabato scorso a Roma contro il riarmo e per un’agenda di pace. Un programma che parte dal ripudio della guerra, ma ... huffingtonpost.it
S.Giovanni, la carica dei 100mila: La festa diffusa ha funzionatoCirca 100.000 persone hanno partecipato alla festa di San Giovanni. Un numero che testimonia il successo dell’edizione 2025 della fiera... Circa 100.000 persone hanno partecipato alla festa di San ... ilrestodelcarlino.it
Nuova Leapmotor B10 Innovazione, tecnologia e mobilità elettrica ti aspettano. Siamo aperti anche sabato 14 e domenica 15 Febbraio. Ti aspettiamo nei nostri showroom Bossoni Stellantis. #Bossoni #Leapmotor #LeapmotorB10 #Stellantis #BossoniStell - facebook.com facebook