Presentata la 24esima Bossoni Brescia art Marathon

Domenica 8 marzo 2026 si correrà la Bam. Tre distanze agonistiche: maratona, mezza maratona e BCC Brescia 10k. Domenica 8 marzo 2026 Brescia torna a correre. Per la ventiquattresima volta, le strade della città si animano con la Bossoni Brescia Art Marathon: un appuntamento che negli anni ha saputo costruirsi un’identità precisa, fatta di numeri in crescita, partecipazione autentica e un fascino che continua a crescere. Un risultato raggiunto, edizione dopo edizione, grazie al lavoro instancabile dell’ASD Rosa Running Team, affiancato dal Comune di Brescia, dalla Federazione Italiana Atletica Leggera – regionale e provinciale – e da tutti gli enti e le realtà che hanno scelto di farne parte. E come da tradizione, anche quest’anno, è la BAM ad alzare il sipario sulla stagione primaverile delle maratone. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia Art Marathon 2026