Boss tossici | il 43% dei dipendenti scappa per salvare la carriera

Secondo recenti dati, il 43% dei dipendenti che hanno lasciato il lavoro ha citato come motivo il comportamento di manager incapaci di comunicare o gestire correttamente. La maggior parte di queste dimissioni si sono verificate in ambienti di lavoro dove la relazione tra superiori e collaboratori era caratterizzata da difficoltà comunicative. Questi numeri riflettono un fenomeno diffuso in vari settori, che coinvolge soprattutto le dinamiche interne alle aziende.

? Cosa sapere Il 43% dei lavoratori dimissionari fugge da manager con scarse capacità comunicative o gestionali.. Solo l'8% delle segnalazioni inviate agli uffici HR riceve un riscontro concreto.. Il 43% dei lavoratori che hanno affrontato un superiore tossico ha deciso di rassegnare le dimissioni per sfuggire a comportamenti distruttivi, secondo i dati emersi da una rilevazione condotta da FlexJobs. La gestione delle risorse umane rivela una realtà preoccupante: solo il 13% degli intervistati dichiara di non aver mai incrociato un manager problematico durante la propria carriera professionale. Mentre il 57% dei dipendenti ha dovuto gestire un singolo capo tossico, una quota del 30% si è trovata a convivere con più di un leader negativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boss tossici: il 43% dei dipendenti scappa per salvare la carriera Notizie correlate Vendetta in ufficio: il 44% dei dipendenti reagisce ai capi tossiciUn numero crescente di lavoratori sta scegliendo di rispondere alle cattive gestioni aziendali con tattiche di ritorsione psicologica e... Leggi anche: Per oltre metà dei dipendenti la carriera non è priorità, cresce paura dell’AI e il diritto alla disconnessione