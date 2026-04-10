Un'analisi recente rivela che il 44% dei dipendenti reagisce alle pratiche di gestione tossiche sul posto di lavoro. In molti casi, le risposte si manifestano attraverso comportamenti di ritorsione sia a livello psicologico che professionale. Questa tendenza evidenzia come alcuni lavoratori scelgano di rispondere alle cattive condizioni di gestione, contribuendo a un clima di tensione crescente negli ambienti lavorativi.

Un numero crescente di lavoratori sta scegliendo di rispondere alle cattive gestioni aziendali con tattiche di ritorsione psicologica e professionale, trasformando i rapporti di forza nei luoghi di lavoro. Mentre l’83% degli americani dichiara la possibilità di dimettersi a causa di un management inadeguato, una quota del 44% ammette di aver attuato forme di vendetta contro i colleghi, spaziando dal sabotaggio delle prestazioni alla diffusione di voci infondate o al nascondere oggetti personali. Questi episodi riflettono una frattura profonda tra la gerarchia tradizionale e una forza lavoro che non accetta più l’autorità ingiustificata. Le... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendetta in ufficio: il 44% dei dipendenti reagisce ai capi tossici

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