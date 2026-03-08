Nasce un nuovo bosco urbano con la piantumazione di mille alberi

A Voltabarozzo è stato inaugurato un nuovo bosco urbano di oltre 10.000 metri quadrati, realizzato attraverso la piantumazione di più di mille alberi e arbusti nativi. L’evento si è svolto domenica 15 marzo, con la partecipazione della cittadinanza che ha assistito alla messa a dimora delle piante. La giornata ha visto coinvolti residenti e volontari nel progetto di riqualificazione ambientale.

L'appuntamento è per il 15 marzo a Voltabarozzo. Padova compie un nuovo passo nel rafforzamento della propria infrastruttura verde. L'iniziativa è promossa dall'organizzazione Spiritus Mundi in collaborazione con il comune di Padova A Voltabarozzo nasce un nuovo bosco urbano di oltre 10mila metri quadrati. Domenica 15 marzo la messa a dimora di oltre mille alberi e arbusti nativi con la partecipazione della cittadinanza.Padova compie un nuovo passo nel rafforzamento della propria infrastruttura verde. Nel quartiere Voltabarozzo, nell'area compresa tra via del Commissario e via Venier, prenderà forma un nuovo bosco di pianura di oltre 10mila metri quadrati, con la messa a dimora di più di mille tra alberi e arbusti secondo i canoni della forestazione urbana.