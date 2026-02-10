Borse europee in calo | attesa dati USA e timori su trimestrali e politica monetaria della Fed FTSE MIB -0,3%

Le borse europee chiudono in calo, con il FTSE MIB che perde lo 0,3%. Gli investitori restano cauti in attesa dei dati economici dagli Stati Uniti e temono le prossime decisioni della Federal Reserve. La giornata si è conclusa con performance contrastanti, segnate da una generale debolezza sui mercati.

Le principali borse europee hanno concluso la seduta odierna con performance contrastanti, caratterizzate da una generale debolezza che riflette l’attesa dei prossimi dati economici americani e la prudenza degli investitori in relazione ai risultati delle trimestrali aziendali. La sessione, seppur non drammatica, ha visto una prevalenza di segnali di cautela, con gli occhi puntati sull’evoluzione economica degli Stati Uniti. L’andamento dei mercati europei è stato oggi influenzato da una serie di fattori interconnessi. Innanzitutto, la pubblicazione dei risultati trimestrali di diverse aziende ha portato a una valutazione più attenta delle prospettive di crescita, con alcune deluzioni che hanno pesato sull’umore degli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fed Politica

Le borse europee registrano un calo significativo a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Europa riguardo alla Groenlandia.

Le Borse europee restano ferme in attesa dei dati chiave dagli Stati Uniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fed Politica

Argomenti discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in ribasso dell’1,7%, affossato da Stellantis e dalle banche; Borse del 6 febbraio | L'Europa chiude in rialzo spinta da Wall Street, a Milano crolla Stellantis: -25%; Borse, Nasdaq e timori su AI frenano l'Europa. Milano (+0,5%) tiene con Mediobanca; Francoforte in calo, bene il resto d'Europa. A Milano strappa Mediobanca.

Borse di oggi 10 febbraio |L’Europa apre in ordine sparso dopo i record della vigilia: Milano -0,3% con MpsLe borse europee aprono contrastate. Piazza Affari, dopo un avvio in cauto rialzo, segna un calo appesantita da Mps (-2,9%). Parigi è in rialzo trainata dalla volata di Kering ... corriere.it

Borsa: Europa apre in ordine sparso dopo record vigilia, Milano -0,3% con Mps (-2,9%)Kering vola a Parigi (+15%) e traina il lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Le Borse europee si muovono contrastate dopo i ... ilsole24ore.com

Le #Borse europee iniziano poco mosse la giornata di contrattazioni x.com

Asia effervescente grazie ai tech. Brilla il Nikkei di Tokyo dopo la vittoria di Takaichi. Nel Regno Unito ieri il Primo Ministro Starmer ha dovuto dire addio al suo principale consigliere politico McSweeney. Borse europee viste aprire in rialzo. A Piazza Affari occhi - facebook.com facebook