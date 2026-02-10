Stm si allea con Amazon e scatta in Borsa +10%
Stm si allea con Amazon e il titolo vola in Borsa, salendo del 10%. L’azienda italiana punta a rafforzare la collaborazione con il colosso di Seattle, che ha annunciato di voler investire almeno 200 miliardi di dollari in intelligenza artificiale nel 2026. La notizia ha spinto gli investitori a fare scattare l’ottimismo sui mercati, portando le azioni di Stm su di giri.
Amazon ha iniziato il 2026 con una promessa: investire almeno 200 miliardi di dollari in intelligenza artificiale. A poco più di un mese da inizio anno, a beneficiarne è stata l'italiana Stmicroelectronics. Ieri mattina, infatti, la società statunitense ha selezionato Stm come fornitore strategico di tecnologie avanzate e prodotti a semiconduttori. Secondo l'accordo, Aws integrerà questi aspetti nella sua infrastruttura di calcolo, permettendo alla multinazionale americana di «fornire ai propri clienti nuovi esempi di calcolo ad alte prestazioni, costi operativi ridotti e la capacità di scalare carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo con maggiore efficacia», come spiega una nota del gruppo italo-francese dei semiconduttori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
