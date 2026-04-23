Borsa | Milano apre in lieve calo Ftse Mib -0,37%
La Borsa di Milano ha iniziato la seduta con una leggera diminuzione, con il Ftse Mib che registra un calo dello 0,37% e l'Ftse All Share in diminuzione dello 0,35%. I principali indici azionari mostrano una tendenza negativa all'apertura della giornata sui mercati finanziari italiani. Nessun evento specifico viene segnalato come causa di questa variazione.
Avvio leggermente negativo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,37%, l' Ftse All share un ribasso dello 0,35%.🔗 Leggi su Lanazione.it
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