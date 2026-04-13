Borsa | Milano chiude in lieve calo Ftse Mib -0,17%
La Borsa di Milano ha terminato la seduta in lieve calo, con l’indice Ftse Mib che ha perso lo 0,17% chiudendo a 47.000 punti circa. Durante la giornata sono stati registrati piccoli movimenti al ribasso, senza variazioni significative rispetto alle precedenti sessioni. La contrattazione si è svolta con volumi moderati, senza eventi di particolare rilievo. Nessuna notizia specifica ha influenzato in modo deciso l’andamento generale del mercato.
Seduta di qualche frazione negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,17% a 47.527 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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