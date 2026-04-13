Borsa | Milano chiude in lieve calo Ftse Mib -0,17%

La Borsa di Milano ha terminato la seduta in lieve calo, con l’indice Ftse Mib che ha perso lo 0,17% chiudendo a 47.000 punti circa. Durante la giornata sono stati registrati piccoli movimenti al ribasso, senza variazioni significative rispetto alle precedenti sessioni. La contrattazione si è svolta con volumi moderati, senza eventi di particolare rilievo. Nessuna notizia specifica ha influenzato in modo deciso l’andamento generale del mercato.