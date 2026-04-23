Borsa | l' Asia debole attende sviluppi dal Golfo tiene Seul

I mercati azionari dell'Asia e dell'area del Pacifico sono scesi leggermente, con gli investitori che attendono aggiornamenti sulla crisi nel Golfo Persico. La Borsa regionale mostra segni di indebolimento, mentre la piazza di Seul si mantiene stabile. La situazione politica e militare in quella zona continua a influenzare le decisioni di acquisto e vendita sui principali indici. Nessuna nuova informazione è stata comunicata nelle ultime ore.

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in leggero calo in attesa di sviluppi dalla crisi del Golfo Persico. La Borsa di Tokyo in chiusura scende di circa mezzo punto percentuale, con Hong Kong in calo dello 0,8%. Sullo stesso piano i listini cinesi, mentre Seul sale dello 0,7% grazie anche a buoni risultati di gruppi tecnologici nel settore dell'Intelligenza artificiale. In ribasso finale dello 0,5% Sidney, con i futures sull'avvio delle Borse europee incerti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: l'Asia debole attende sviluppi dal Golfo, tiene Seul Notizie correlate Asia rimbalza: Seul +10%, Tokyo riparte forteI mercati asiatici hanno reagito con forza dopo il crollo della crisi tra Stati Uniti e Iran, registrando un rimbalzo significativo guidato da Seul e... Borsa: Milano debole (-0,6%), flop di Cucinelli e UnicreditPiazza Affari si conferma in calo a metà mattina nel giorno del blocco dei porti iraniani da parte degli Usa dopo il fallimento delle trattative con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borsa: l'Asia debole attende sviluppi dal Golfo, tiene Seul; Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'Iran; Borsa: l'Asia debole attende sviluppi dal Golfo, tiene Seul; Europa debole, Asia positiva. In leggero calo il petrolio. Borse Asia: Tokyo frena sotto i 60.000 punti, Hong Kong zavorrata dal TechLa Borsa di Tokyo ha terminato la giornata quasi invariata, con il Nikkei 225 a -0,02% (59.334,73 punti). Durante la sessione intraday, l’indice giapponese ha sfiorato la soglia psicologica dei 60.000 ... it.benzinga.com Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'IranSale Tokyo e la Cina. Lo yen debole sul dollaro ... msn.com Record alla Borsa di Tokyo per l'indice Nikkei, prima volta sopra quota 60.000 - facebook.com facebook Record alla Borsa di Tokyo per l'indice Nikkei, prima volta sopra quota 60.000 x.com