Borsa | Milano debole -0,6% flop di Cucinelli e Unicredit

A metà mattina, la Borsa di Milano registra un calo dello 0,6%, con i titoli di Cucinelli e Unicredit tra i peggiori. La giornata è caratterizzata dal blocco dei porti iraniani deciso dagli Stati Uniti, dopo il fallimento delle trattative tra Washington e Teheran. La seduta si svolge in un clima di incertezza, influenzato dagli avvenimenti geopolitici di questa mattina.

Piazza Affari si conferma in calo a metà mattina nel giorno del blocco dei porti iraniani da parte degli Usa dopo il fallimento delle trattative con Teheran. L'indice Ftse Mib cede lo 0,6% a 47.330 punti con gran parte del paniere principale in territorio negativo. In rialzo a 79,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,86%, quello tedesco di 1,1 punti al 3,06% e quello francese di 1,2 punti al 3,72%. Le vendite si concentrano su Cucinelli (-3,4%), Stellantis (-2,35%), Buzzi (-2,15%) e Moncller (-2,3%). Deboli anche Ferrari (-1,65%), Lottomatica e Inwot (-1,6% entrambe), insieme a Unicredit (-1,55%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano debole (-0,6%), flop di Cucinelli e Unicredit Borsa: Milano si conferma in calo (-0,85%), flop di Cucinelli e UnicreditPiazza Affari amplia il calo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,85% a 47. Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici.