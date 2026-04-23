Nel 2025, il mercato dell'e-commerce in Italia ha raggiunto un valore di circa 90,6 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. La diffusione dell'intelligenza artificiale ha portato a nuovi investimenti nel settore, favorendo l'evoluzione verso un modello chiamato Agentic Commerce. Questa crescita si inserisce in un contesto di espansione digitale che coinvolge sempre più aziende e consumatori nel paese.

? Cosa sapere L'e-commerce in Italia raggiunge 90,6 miliardi di euro nel 2025 con crescita del 6%.. L'integrazione dell'intelligenza artificiale guida i nuovi investimenti e l'evoluzione verso l'Agentic Commerce.. Il mercato digitale in Italia ha toccato quota 90,6 miliardi di euro nel 2025, segnando una progressione del 6% rispetto all’anno precedente durante il vertice annuale tenutosi presso lo Spazio Monterosa 91 di Milano. L’evento organizzato da Casaleggio Associati ha una platea completamente esaurita, riunendo manager e specialisti per analizzare l’evoluzione del commercio elettronico nazionale. I dati presentati delineano un dove i...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom digitale in Italia: l’e-commerce vola a 90 miliardi nel 2025

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