Italia | boom investimenti alberghieri a 2,5 miliardi nel 2025 Roma e Olimpiadi trainano il settore turistico nazionale
L’Italia prevede di investire 2,5 miliardi di euro nel settore alberghiero nel 2025, a causa dell’aumento dell’interesse internazionale per le Olimpiadi di Roma. La capitale si prepara a ricevere un flusso crescente di turisti, grazie ai lavori di ristrutturazione e alle nuove strutture ricettive in vista dell’evento. Le aziende del settore puntano a sfruttare questa occasione per aumentare la presenza sul mercato. Roma si conferma come un punto centrale per gli investimenti turistici e le Olimpiadi rappresentano una spinta decisiva.
Investimenti alberghieri in Italia: boom da 2,5 miliardi nel 2025, trainati da Roma e dalle Olimpiadi. Il settore alberghiero italiano ha concluso il 2025 con una crescita record degli investimenti, superando i 2,5 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 19% rispetto all’anno precedente, il livello più alto da oltre un decennio, con un rinnovato interesse da parte di investitori internazionali e un crescente sulla riqualificazione delle strutture esistenti. Roma si conferma la destinazione più ambita, mentre l’avvicinamento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 promette di alimentare ulteriormente questo trend.🔗 Leggi su Ameve.eu
