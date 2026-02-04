Dati Comscore | gli italiani passano più tempo online Rainews fa boom sui social

Gli italiani trascorrono più tempo online. Secondo i dati Comscore, a dicembre gli utenti hanno passato in media circa tre ore e mezza in più rispetto all’anno scorso. Nel frattempo, il numero di utenti unici mensili è salito a 46 milioni, anche se l’aumento percentuale è stato di solo il 2%. Rainews ha registrato un vero boom sui social, attirando sempre più attenzione e interazioni.

(Adnkronos) - Gli italiani a dicembre hanno navigato su internet in media circa 3 ore e mezza in più rispetto a un anno fa, lo attestano le rilevazioni Comscore a fronte di un incremento degli utenti unici mensili - a dicembre 2025 a quota 46 milioni - di solo il 2% nel medesimo periodo. Il dato sul tempo medio mensile speso per utente ha superato le 70 ore con un incremento tra dicembre 2025 e dicembre 2024 del 5%. A trattenere gli utenti per più tempo davanti allo schermo di desktop e smartphone sono, anche in Italia, i colossi tecnologici come Meta (19 ore medie mensili per utente) Alphabet (15 ore medie mensili) ma anche Spotify (12 ore e mezza) e ByteDance, la casa madre di TikTok (8 ore mezza medie mensili) come conferma la classifica delle "Property digitali", che prende in considerazione l'audience dell'intero raggruppamento di uno stesso editore nei diversi canali, nella quale troviamo più distanziate su questo specifico parametro Sky Italia e Rai Sites rispettivamente con 36 minuti e 35 minuti spesi mensilmente per utente.

