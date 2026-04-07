Ababo Boom! | il programma di Accademia di Belle Arti per Boom! Crescere nei libri

A partire dall'8 aprile 2026, l'Accademia di Belle Arti di Bologna avvierà il programma AAbabo Boom!, inserito nel festival Boom! Crescere nei libri, dedicato ai libri e all’illustrazione per l’infanzia. L’evento è promosso dal Comune di Bologna e da BolognaFiere, e curato dal Settore Biblioteche e Welfare. L’iniziativa coinvolgerà studenti e professionisti del settore, offrendo una serie di attività e incontri specifici.

Dall'8 aprile 2026, l'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta il programma AAbabo Boom!, organizzato nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell'illustrazione per l’infanzia, promosso dal Comune di Bologna e da BolognaFiere, a cura del Settore Biblioteche e Welfare culturale Comune di Bologna e Hamelin, nell’ambito del Patto per la lettura Bologna e in occasione di Bologna Children's Book Fair.Ababo Boom! comprende un ciclo di incontri e tre mostre, negli spazi dell’Accademia di Belle Arti, all'Alliance Française di Bologna Istituto di Cultura Germanica e al Complesso del Baraccano. Dal 13 al 16 aprile 2026, inoltre, l'Accademia di Bologna sarà presente con uno stand alla Bologna Children's Book Fair (Pad. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Ababo art week 2026: il programma dell’Accademia di Belle ArtiDal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ababo Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato... Leggi anche: "Dialoghi sull'arte": al via il quarto incontro all'Accademia di Belle Arti Si parla di: Il programma di Accademia di Belle Arti di Bologna per BOOM!; BOOM! Crescere nei libri: il programma dell'edizione 2026. ABABO BOOM! Il programma di Accademia di Belle Arti di Bologna per BOOM! Crescere nei libri 2026Dall’8 aprile 2026, l’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta il programma ABABO BOOM!, organizzato nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell’illustrazione per l’infanz ... liquidarte.it