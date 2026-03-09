Boom vendita armi Europa triplica gli acquisti

Negli ultimi quattro anni, il mercato delle armi in Europa ha registrato un aumento consistente, con gli acquisti che si sono triplicati. Nel frattempo, le esportazioni di armi dagli Stati Uniti sono cresciute di oltre il 200%. Questi dati evidenziano un rapido incremento delle transazioni di armamenti, senza considerare le motivazioni o le implicazioni di questa crescita.

Cresce sempre di più il mercato delle armi, l'Europa triplica gli acquisti: nell'ultimo quadriennio le esportazioni dagli Stati Uniti sono aumentate di oltre il 200%. Servizio di Antonella Mitola TG2000.