Usatissimol’esposizione dell’usato a ModenaFiere che regala una nuova vita agli oggetti

A ModenaFiere si tiene un evento dedicato all’usato, definito “usatissimo”, che si focalizza su una mostra-scambio organizzata. L’iniziativa coinvolge principalmente i privati cittadini, i quali portano oggetti dimenticati o usati, trasformandoli in protagonisti di questa esposizione. Si tratta di un appuntamento che va oltre il semplice mercatino, offrendo uno spazio dedicato allo scambio e alla rivitalizzazione di oggetti già in circolazione.

Non un semplice mercatino dell’usato, ma una mostra-scambio organizzata che mette al centro i privati cittadini e i loro oggetti dimenticati. Si chiama “Usatissimo” l’evento in programma l’8 marzo, dalle 9 alle 18, e nasce con un’idea chiara: trasformare il riordino di casa in un’occasione concreta di incontro e di scambio. Cantine, soffitte e garage custodiscono spesso oggetti ancora perfettamente funzionanti che restano fermi per anni, conservati con la convinzione che “prima o poi potrebbero servire”. Usatissimo parte proprio da questa riflessione e propone una soluzione pratica: offrire per un giorno ai privati la possibilità di diventare espositori e commercianti di sé stessi, vendendo, scambiando o barattando ciò che non utilizzano più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

