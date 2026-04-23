Boom audiolibri | 11 milioni di italiani scelgono le storie audio

Negli ultimi anni, il segmento degli audiolibri in Italia ha registrato una crescita costante, raggiungendo attualmente circa 11,6 milioni di ascoltatori. Ogni anno, il numero di persone che scelgono di ascoltare storie in formato audio aumenta di circa il 2%. Questa tendenza si conferma come un fenomeno in espansione, con un pubblico sempre più numeroso che preferisce questa modalità di fruizione dei contenuti.

? Cosa sapere In Italia gli ascoltatori di audiolibri raggiungono 11,6 milioni con un incremento annuo del 2%.. Il consumo digitale guida il mercato con il 58% degli utenti impegnati in attività multitasking.. In Italia gli appassionati di narrazione in formato audio sono ormai 11,6 milioni, con un incremento del 2% registrato rispetto all’anno precedente secondo i dati NielsenIQ per Audible. Il mercato degli audiolibri continua la sua ascesa costante. Negli ultimi cinque anni, il numero di ascoltatori nel Paese è balzato del 16%. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un consolidamento strutturale delle abitudini di consumo digitale....🔗 Leggi su Ameve.eu

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