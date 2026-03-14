36% italiani ascoltano podcast | boom dell’audio

In Italia, il 36% delle persone ascolta podcast, un dato che mostra un aumento rispetto a due anni fa. La diffusione di questa forma di contenuto audio è in crescita e coinvolge un'ampia fetta di popolazione. I dati indicano che sempre più italiani scelgono di ascoltare questi programmi durante le proprie attività quotidiane o nel tempo libero.

Il 36% della popolazione italiana ascolta podcast, una cifra in crescita rispetto al biennio precedente. Questo dato emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio, realizzato con Swg a dicembre 2025. L’audio si è affermato come pratica culturale diffusa, spostando il baricentro dalla semplice fruizione gratuita verso un’esperienza coinvolgente e emotiva. Le aspettative del pubblico puntano principalmente ad aumentare le conoscenze (37%), ricevere stimoli intellettuali (36%) e scoprire qualcosa di nuovo (33%). Dalla scuola alla rivoluzione digitale. Un passaggio fondamentale riguarda l’investimento nel sistema scolastico per fornire strumenti agli insegnanti, considerati figure chiave per il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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