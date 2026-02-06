Montagna e vacanze | Nove milioni di italiani scelgono ritiri naturali per il weekend
Nove milioni di italiani hanno deciso di passare il weekend in montagna nel primo trimestre del 2026. La voglia di stare all’aria aperta e di immergersi nella natura ha spinto molti a scegliere le località di montagna come meta preferita per i loro break. Le prenotazioni sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segno che le vacanze in quota continuano a piacere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.
Nel primo trimestre 2026, i viaggiatori italiani si sono mostrati decisamente più entusiasti di una vacanza in montagna. Secondo un’indagine condotta da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg, **quasi nove milioni di persone intendono passare il weekend o il fine settimana in alta quota**, con un’espansione significativa rispetto alle previsioni dell’anno precedente. La domanda per il soggiorno breve – tra 1 e 5 notti – è aumentata in un contesto di crescente fiducia nel turismo, con l’effetto olimpico di Milano-Cortina e le nevicate di gennaio come forza motrice. La spesa media pro capite per il soggiorno è stata stimata intorno a **475 euro**, con una percentuale importante di viaggiatori che definiscono con precisione periodo, destinazione e compagnia prima ancora di partire.🔗 Leggi su Ameve.eu
