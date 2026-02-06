Montagna e vacanze | Nove milioni di italiani scelgono ritiri naturali per il weekend

Nove milioni di italiani hanno deciso di passare il weekend in montagna nel primo trimestre del 2026. La voglia di stare all’aria aperta e di immergersi nella natura ha spinto molti a scegliere le località di montagna come meta preferita per i loro break. Le prenotazioni sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segno che le vacanze in quota continuano a piacere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

