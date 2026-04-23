Benjamin Bonzi si prepara a sfidare Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP di Madrid. Il francese ha scherzato sulla strategia che potrebbe adottare contro l’italiano, dicendo che si concentrerà principalmente su ace e vincenti. È la prima volta che i due si affrontano in questa competizione, e Bonzi si presenta con queste parole prima di scendere in campo.

Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid. Nel primo turno del torneo spagnolo il tennista transalpino, numero 104 ATP, ha superato, nell’incrocio tra giocatori provenienti dalle qualificazioni, il connazionale Titou Drroguet. Bonzi si è soffermato sull’incontro con il numero uno del mondo e sulle strategie da adottare. L’incontro con Jannik Sinner al secondo turno: “ Sarà una grande sfida. Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma. Ovviamente non sarà facile. Vedremo, per lui sarà il primo match, forse ci saranno delle piccole possibilità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bonzi scherza sulla strategia da usare contro Sinner: “Fare solo ace e vincenti”

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