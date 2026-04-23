Bonzi | così la bestia nera di Medvedev proverà a far la festa a Sinner a colpi di ace

A Madrid si svolgerà la quarta sfida tra Jannik e Medvedev, con il primo che ha sempre avuto la meglio nei tre incontri precedenti. Per il numero uno del ranking sarà il debutto nel torneo, mentre il britannico Bonzi si prepara a cercare di mettere in difficoltà Medvedev, puntando su colpi potenti e servizi veloci. La partita si preannuncia combattuta, con i due atleti pronti a sfidarsi su un campo di alta qualità.

L’atto primo delle sfide fra Sinner e Benjamin Bonzi è un’ammissione sincera: “I tennisti spesso si innervosiscono. Anche a me è capitato di rompere una racchetta.” confessa Jannik a fine match, ricordando che i nervi possono saltare in qualsiasi momento. A lui, quel giorno a Parigi, non capita: protesta contro l’arbitro per una chiamata dubbia, poi torna a macinare gioco e archivia la pratica in meno di due ore. Era il Roland Garros pandemico, quello dell’autunno 2020. Il primo disputato dall’azzurro. Che sulla terra madrilena ritrova Benjamin da Nimes per la quarta volta assoluta, con i precedenti che sorridono in toto a Sinner. Tanto che anche il francese l’ha buttata sul ridere: “Una strategia per batterlo? Proverò a tirar fuori solo ace e vincenti”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonzi: così la bestia nera di Medvedev proverà a far la festa a Sinner... "a colpi di ace" Notizie correlate LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una bestia nera dopo anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di... Medvedev prima del match con Sinner: “Ho davvero rovinato la festa a un sacco di gente. Me compreso”Medvedev sa bene che tutti volevano assistere alla finale tra Alcaraz e Sinner a Indian Wells.