Il torneo ATP di Madrid inizia con il match tra Benjamin Bonzi e Jannik Sinner. Il francese ha dichiarato che cercherà di giocare puntando principalmente su ace e vincenti, e ha aggiunto che tenterà di far correre l’avversario. Bonzi sarà il primo a confrontarsi con Sinner in questa competizione.

Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid. Nel primo turno del torneo spagnolo il tennista transalpino, numero 104 ATP, ha superato, nell’incrocio tra giocatori provenienti dalle qualificazioni, il connazionale Titou Drroguet. Bonzi si è soffermato sull’incontro con il numero uno del mondo e sulle strategie da adottare. L’incontro con Jannik Sinner al secondo turno: “ Sarà una grande sfida. Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma. Ovviamente non sarà facile. Vedremo, per lui sarà il primo match, forse ci saranno delle piccole possibilità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bonzi e la tattica contro Sinner: “Fare solo ace e vincenti…Proverò a farlo correre”

Notizie correlate

Bonzi scherza sulla strategia da usare contro Sinner: “Fare solo ace e vincenti”Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid.

Bonzi scherza sulla strategia da usare contro Sinner: “Fare solo ace e mettere a segno solo vincenti”Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open: Esordio contro Bonzi e Sfida Musetti-Hurkacz; Maratona, Nicola Bonzi di Zogno è terzo ai Campionati Italiani; Sinner-Bonzi a Madrid: i precedenti, orario, dove vederla in TV e streaming; ATP Madrid, Bonzi: Strategia per battere Sinner? Fare ace e mettere a segno solo colpi vincenti.

Venerdì 24 aprile Jannik Sinner - Benjamin Bonzi (non prima h ore 16:00) FORZA JANNIK - facebook.com facebook

Sinner, esordio a Madrid contro Bonzi: quando si gioca e a che ora x.com