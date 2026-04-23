Bonus Vesta | fondi finiti 22.000 famiglie piemontesi senza aiuto

I fondi destinati al bonus Vesta sono stati completamente esauriti, lasciando senza assistenza circa 22.000 famiglie in Piemonte. Questa misura, rivolta a supportare le spese legate all’efficientamento energetico delle abitazioni, non è più disponibile per chi aveva presentato domanda. La situazione interessa un numero significativo di nuclei familiari che avevano già fatto richiesta, ma non hanno potuto ricevere il contributo a causa della mancanza di fondi residui.

? Cosa sapere Fondi esauriti per il bonus Vesta: 22.000 famiglie piemontesi restano senza sostegno economico.. Le risorse da 20 milioni di euro coprono solo metà delle 42.000 domande presentate.. Ventimila nuclei familiari piemontesi riceveranno il sostegno per l’infanzia tramite il bonus Vesta, mentre altre 22.000 domande presentate il 21 aprile rimarranno senza copertura economica a causa del limite delle risorse stanziate dalla Regione. Il secondo appuntamento con il sistema di domande online per i servizi 0-6 anni ha delineato un quadro di forte disparità sociale tra chi riuscirà ad accedere al contributo e chi dovrà attendere il 2027....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus Vesta: fondi finiti, 22.000 famiglie piemontesi senza aiuto Notizie correlate Bonus Vesta, in primavera nuovo "click day" per il voucher per le famiglie con figli piccoliVenti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro: è in arrivo in primavera un nuovo "click day" per il bonus Vesta, il voucher... Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglieRisorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Voucher figli, subito in crash il sito di Vesta. Marrone: Attacco hacker. M5S e Avs: Una farsa; Voucher Vesta in tilt, non c’era nessun attacco hacker. Scontro tra Cirio-Marrone e il Csi Piemonte. Bonus Vesta, la rabbia di una mamma per il fallimento del click day: La Regione prende in giro le famiglieImpossibile accedere al sito per richiedere il bonus a sostegno dei nuclei con figli sino a 6 anni: È un imbroglio ... targatocn.it Vesta, bonus a metà: 20 milioni di euro non bastano, 22.000 famiglie restano senza aiutoIl secondo click day del 21 aprile per il bonus Vesta non ha toccato i problematici picchi raggiunti dal primo, 20 settembre 2025, ma non è stato, soprattutto ai nastri di partenza, uno sportello onli ... torinotoday.it Con il click day fissato nel mezzo della giornata, il bonus Vesta ha messo in luce tutta la fragilità del Csi, il consorzio per il sistema informativo che gestisce siti e servizi digitali delle istituzioni piemontesi. Le domande che sono arrivate per richiedere il voucher - facebook.com facebook “Bonus Vesta, prima gli italiani”. Escluse migliaia di famiglie povere x.com