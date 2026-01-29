Bonus Vesta in primavera nuovo click day per il voucher per le famiglie con figli piccoli

Da novaratoday.it 29 gen 2026

Venti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro: è in arrivo in primavera un nuovo "click day" per il bonus Vesta, il voucher della Regione per sostenere le famiglie piemontesi con figli piccoli.Raddoppiati il contributo, che passa da 10 a 20 milioni, e le famiglie.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

