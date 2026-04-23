Bonus gite scolastiche | ecco come funziona

È stato annunciato un bonus fino a 150 euro destinato agli studenti delle scuole, pensato per sostenere le spese delle gite scolastiche. Il contributo viene concesso alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione degli studenti alle uscite didattiche. La misura si rivolge a nuclei familiari che rientrano in questa soglia di reddito, senza ulteriori restrizioni specificate.

Un bonus fino a 150 euro per favorire la partecipazione alle gite scolastiche degli studenti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore ai 15mila euro. Il bonus gite scolastiche è una misura del Ministero dell’Istruzione e del Merito il cui fine è quello di fornire agli istituti scolastici i fondi necessari a favorire la partecipazione dei propri alunni, provenienti da famiglie in difficoltà economica, a questa tipologia di attività educative. La misura, introdotta originariamente nel 2023, è stata riconfermata con la nota dello scorso 5 dicembre 2025, attingendo proprio all’utilizzo dei fondi residui destinati al welfare scolastico per i viaggi di istruzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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