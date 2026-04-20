bonus gite scolastiche 2026 in scadenza i requisiti isee per richiederlo

Il bonus gite scolastiche 2026 è ancora disponibile per le scuole, che possono utilizzarlo per finanziare le uscite didattiche degli studenti. La scadenza per richiedere il contributo si avvicina, e sono richiesti alcuni requisiti relativi all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per accedere al bonus, le istituzioni devono rispettare determinati criteri di accesso e presentare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

Le scuole hanno ancora a disposizione un bonus gite scolastiche per permettere agli studenti di viaggiare. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota dello scorso 5 dicembre 2025, ha riconfermato il bonus. Non si tratta di un nuovo fondo, ma della proroga dell’utilizzo dei fondi destinati al welfare gite non ancora utilizzati. La misura originaria è del 2023 ed è pensata per fornire risorse agli istituti scolastici per sostenere gli studenti provenienti da famiglie in difficoltà economica. Si tratta di un sostegno poco utilizzato e per questo sono ancora disponibili delle risorse che, con la nota n. 41136, ora tornano a disposizione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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