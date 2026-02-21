Cultura ecco il bonus per i giovani | Sostegno per la loro crescita
Il Comune di Marradi ha deciso di offrire un nuovo incentivo ai giovani: il Bonus Cultura. Questa iniziativa mira a sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita, con un focus particolare su attività culturali e artistiche. La misura, più ampia rispetto al bonus nazionale introdotto nel 2015, permette ai diciottenni di spendere un importo maggiore per libri, concerti e musei. La scelta mira a coinvolgere direttamente i giovani nelle opportunità culturali del territorio.
Il " Bonus Cultura " arriva a Marradi. Ampliato rispetto al bonus nazionale per i diciottenni, che fu introdotto dal Governo Renzi. Così ora anche il comune marradese in modo autonomo ha deciso di investire sulla crescita dei giovani, mettendo a disposizione un bonus comunale: un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, e finalizzato a "incentivare la lettura e il consumo culturale, favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere percorsi di formazione culturale", una nuova opportunità per i giovani marradesi che l’Amministrazione comunale mette a disposizione tramite un fondo ad hoc.🔗 Leggi su Lanazione.it
