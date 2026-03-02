Il mega raggiro con i bonus facciata 59 imputati patteggiano In 13 finiscono a processo

Insieme a diciannove persone coinvolte nell'inchiesta “EasyBonus”, 59 imputati hanno optato per il patteggiamento, mentre 13 sono stati rinviati a giudizio. L’indagine riguarda un’associazione accusata di aver commesso illeciti nell’assegnazione dei fondi relativi ai bonus facciata. L’operazione è stata conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare il 27 febbraio scorso.

Nei giorni scorsi, la giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano ha approvato le pene concordate dalle difese di 59 imputati con la Procura, nell’aula bunker del carcere di “Borgo San Nicola”. Quanto agli altri 13, che non avevano avanzato richieste di riti alternativi, è stato fissato il processo in ordinario, con inizio il prossimo 8 giugno. Il primo, titolare di un’impresa individuale, la “Traiding Import”, impegnata nel commercio di autoveicoli, ha dimostrato in una memoria redatta dall’avvocato difensore Giuseppe Presicce di essere completamente estraneo alle accuse. Nello specifico, che fu lecita la transazione di denaro avuta con uno degli imputati perché legata alla vendita riscontrabile documentalmente di una Mercedes. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputatiL’inchiesta della Procura di Lecce riguarda crediti d’imposta, su lavori edilizi mai eseguiti, ceduti a Poste Italiane e trasferimenti di denaro su...

Il cane Rambo fu trascinato con la macchina per chilometri: iniziato il processo ai due imputati, un padre e un figlioLav si è costituita parte civile e a Bari si è svolta la prima udienza in cui verranno giudicati i due uomini che nel gennaio del 2025 avevano legato...

Una raccolta di contenuti su mega raggiro.

Argomenti discussi: Le FFS vittime di una mega truffa; Mega truffa Superbonus in Sicilia, lavori fantasma in condominio: sequestro milionario.