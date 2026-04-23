In un'intervista, un calciatore ha dichiarato che l'Italia necessita di un cambiamento nella guida tecnica e ha indicato tre possibili allenatori, tra cui un tecnico spagnolo e due italiani. Ha anche affermato che il tecnico spagnolo sarà determinante per il futuro della Nazionale italiana. Questa affermazione arriva in un momento di discussioni sulla direzione della squadra nazionale e sulla scelta del nuovo allenatore.

"> Bonucci: Guardiola sarà fondamentale per la Nazionale Italiana. Leonardo Bonucci, difensore esperto e leader della Nazionale Italiana, ha espresso il suo sostegno all’idea di Pep Guardiola come possibile nuovo allenatore dell’Italia. In un’intervista con Sky Sports UK, Bonucci ha affermato che l’allenatore del Manchester City sarebbe “molto importante” per il futuro della Nazionale azzurra. La necessità di un nuovo capitolo. L’Italia ha vissuto un periodo difficile, non riuscendo a qualificarsi per il Mondiale per la terza volta consecutiva. Questo insuccesso ha generato molta aspettativa attorno alla scelta del nuovo commissario tecnico, che verrà designato dopo le elezioni del presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bonucci: “L’Italia ha bisogno di un nuovo corso con Guardiola, Conte o Allegri.”

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